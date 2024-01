Am Flughafen von Palma de Mallorca hat sich in den vergangenen Tagen einiges geändert. Wer in diesen Tagen im Mallorca-Urlaub ankommt, musste und muss sich auf Neuerungen einstellen. Vor allem bei den Haltestellen von Taxis und Bussen gibt es Änderungen. Der Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Wie der Flughafenbetreiber AENA auf MM-Anfrage bestätigte, wurden die Bushaltestellen der EMT-Busse schon im Dezember verlegt. Allerdings ohne vorherige Information oder neue Beschilderung. Im Laufe der Bauarbeiten, die noch einige Zeit dauern werden, könnten auch die Taxis betroffen sein. Kurzfristig musste auch der Taxistand am Ausgang des Terminals verlegt werden, so eine Sprecherin.

Ähnliche Nachrichten Lufthansa-Jumbo muss auf Mallorca notlanden Mehr ähnliche Nachrichten Seitdem fahren die Buslinie A1, die Reisende vom Flughafen ins Zentrum von Palma de Mallorca bringt, sowie die Linie A2, die nach s’Arenal fährt, von neuen Haltestellen ab. Sie liegen jetzt nicht mehr auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Stattdessen finden Sie sie linker Hand und weiter vorne, nachdem Sie aus dem Gebäude Richtung Parkhaus laufen. Weitere Änderungen werden noch auf Flugreisende in den kommenden Monaten zukommen. Im Moment wird laut AENA eine zentrale Bushaltestelle geschaffen, von der alle EMT- und TIB-Busse gleichermaßen abfahren. Die EMT-Busse mit den Linien A1 und A2 fahren neuerdings von neuen Haltestellen ab. Foto: Archiv Besonders brisant ist, dass die Taxis zeitweise wegen der Umbauarbeiten direkt neben ihren Konkurrenten des Fahrdienstes Uber stehen mussten. In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Ärger zwischen beiden Parteien gegeben, es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Außerdem hat es im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, Beschwerden von Fluggästen gegeben, weil zahlreiche Rolltreppen und -bänder im Flughafengebäude nicht funktionieren. Seit einigen Monaten wird zudem ein neues Terminal gebaut. Auch der große Busparkplatz, an dem die Shuttlebusse parken, die Urlauber in Hotels bringen, wird neu asphaltiert. Die Nebensaison am Flughafen von Palma de Mallorca wird genutzt, um die wichtigsten Baumaßnahmen durchzuführen.