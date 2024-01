Das Hotel Valentin Sonmi Hotel & Suites in Peguera im Südwesten von Mallorca wird im Mai durch und durch renoviert wieder seine Pforten öffnen. Die 200-Zimmer-Herberge ist nur für Erwachsene über 16 Jahre zugänglich und befindet sich in der Nähe des berühmten Palmira-Strandes.



Es handelt sich nicht wirklich um ein neues Hotel, sondern um das Valentin Paguera, das erste Haus, das die Familie Codolá Bonet im Jahr 1969 eröffnet hatte, zwei Jahre nach der Einweihung des Gästehauses Paguera, aus dem die Hotelkette hervorging, die heute als Valentin Hotel Group bekannt ist.



Nach den Renovierungsaktionen, die das Unternehmen im Laufe eines halben Jahrhunderts an dem Hotel vorgenommen hatte, hat die Valentin Hotel Group beschlossen, es komplett auf Vordermann zu bringen, um die neuesten Markttrends in Bezug auf Technologie, Nachhaltigkeit, Design und Innenausstattung zu berücksichtigen.



So entstand das neue Valentin Somni Hotel & Suites als Vier-Sterne-Haus mit einem eleganten und einladenden Stil, der koloniale Inspiration mit der Verwendung natürlicher Materialien und einer sehr mediterranen Farbpalette verbindet. Das Hotel wird über neue Zimmer verfügen. Auch woanders wurde nachgebessert: Neu sind ein Hallenbad mit Hydromassage und Tageslicht, ein Designer-Außenschwimmbad, das eine Oase simuliert, und ein modernes Fitnessstudio.



Was die Gastronomie betrifft, so wird das Valentin Somni ein Frühstücks- und Abendbuffet anbieten, das mallorquinische Gerichte mit der besten mexikanischen, asiatischen und italienischen Küche kombiniert. Hinzu kommt eine vegane Ecke. Die neue kolonial inspirierte Lounge-Bar lässt die Cocktailtradition der 1950er Jahre wieder aufleben.