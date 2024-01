Die auf Mallorca seit vielen Jahren verortete Kette Garden Hotels will mit einem neuen Angebot Kunden begeistern. Einer Pressemitteilung vom Dienstag zufolge wird in dieser Saison "Selected By" gestartet, was sich an anspruchsvolle Gäste richtet. Wer etwas mehr Geld auf den Tisch legt, kann sich über bevorzugte Behandlung freuen, etwa bei der Zimmervergabe oder im Restaurant.

Auf der Insel kommt das Playa Garden Selection Hotel & Spa an der berühmten Playa de Muro – einem der schönsten Strände der Welt – in den Genuss des neuen Angebots, auf der Nachbarinsel Ibiza ist es das Tropic Garden Hotel in Santa Eulària. Die Garden-Hotel-Kette wurde im Jahr 1986 auf Mallorca gegründet und hat damit schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Mallorquinische Ketten sind unter anderem auch Meliá, Iberostar, Barceló, Riu und Zafiro.