Werden sie ihre große Liebe auf Mallorca finden? Die Antworten auf diese Frage werden ab Anfang Februar in der TV-Show "First Dates" gezeigt. Ab Montag, 5. Februar, immer wöchentlich um 20.15 Uhr, werden auf dem Sender VOX die neuen Mallorca-Folgen ausgestrahlt. Schon zum zweiten Mal ist auf der Insel gedreht worden – wieder im Landhotel Posada d'es Molí unweit der Playa de Palma. Das hat der Sender VOX auf MM-Anfrage bestätigt. In dem Format treffen Singles aufeinander, checken gemeinsam in das Hotel ein und lernen sich bei Dates besser kennen.