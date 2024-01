Einen Kaffee oder einen Snack zu sich zu nehmen, bevor man im Hafen von Port d'Alcúdia an Bord einer Fähre geht, ist weiterhin nicht möglich. Der Fährhafen im Norden von Mallorca wurde im Mai 2010 eingeweiht, aber sowohl die Cafeteria als auch das Restaurant im Inneren des Gebäudes sind nie in Betrieb genommen worden.

Obwohl Port d'Alcúdia einer der von der balearischen Hafenbehörde (APB) verwalteten Häfen ist, der in den letzten Jahren den größten Zuwachs an Passagieren zu verzeichnen hatte, gibt es keine gastronomischen Unternehmen, die dort ihre Dienste anbieten. Die balearische Hafenbehörde hat bislang keine Genehmigungen erteilt. Die Vergabe der Bar und des Restaurants war eine Folge von Fehlversuchen in den vergangenen Jahren. Es handelt sich um eine 49 Quadratmeter große Cafeteria im Erdgeschoss, die auch von außen direkt zugänglich ist, und ein 60 Quadratmeter großes Restaurant im ersten Stock, wo sich die Sicherheitskontrollen und die Gänge befinden, die die Passagiere zu den Schiffen oder von den Schiffen an Land führen.

Gähnende Leere im Inneren des Fährhafens von Port d'Alcúdia.

Im Jahr 2020 wurden diese beiden Räumlichkeiten ausgeschrieben, mit der Möglichkeit für Interessenten, die Cafeteria für eine jährliche Gebühr von 6512 Euro oder die Bar und das Restaurant für 14.470 Euro pro Jahr zu betreiben. In allen Fällen sollte die Konzession für zehn Jahre vergeben werden. Keines der Unternehmen, die sich beworben hatten, genügte allerdings den Anforderungen. Im Februar 2022 schrieb die Hafenbehörde die Konzessionen erneut aus und erteilte im Dezember dem Unternehmen Estrella Rental Houses den Zuschlag für beide Lokale. Eine Voraussetzung war, die Öffnungszeiten der Cafeteria an die Liegezeiten der Passagierschiffe anzupassen. Allerdings hatte das Unternehmen das Vergabeverfahren nicht abgeschlossen und die Lokale letztendlich nicht in Betrieb genommen.

Noch mehr Passagiere am Fährhafen

Der Passagierverkehr wird in Port d'Alcúdia im kommenden Frühjahr mit der Aufnahme einer neuen Route nach Südfrankreich zum Küstenort Sète erweitert. Die Reederei Corsica Ferries hatte beantragt, zwischen April und Juni rund 20 Anläufe im Hafen von Alcúdia zu machen. Elf davon sind Routen von Toulon nach Sète, die anderen neun in umgekehrter Richtung, von Sète nach Toulon über Alcúdia. Die erste Fahrt wird am voraussichtlich am 9. April stattfinden. In den Monaten April und Mai wird diese Strecke jeden Dienstag über Alcúdia und zurück nach Sète und donnerstags nach Toulon führen. Insgesamt soll die Fährverbindung vorerst bis Juni angeboten werden.