Die Handgepäck-Regeln von Ryanair lassen einige Schlupflöcher zu. Man darf zwar nur ein Handgepäckstück mitnehmen, aber die Fluglinie kann einem laut mehreren Fachportalen nicht verbieten, mehrere T-Shirts übereinander oder die Winterjacke beim Boarding zu tragen. Danach kann diese selbstverständlich ausgezogen werden. Das spart Platz und Gewicht im Handgepäck.

Wer es auf die Spitze treiben möchte, für den gibt es spezielle Jacken oder Westen, die Platz für angeblich bis zu zehn zusätzliche Kilogramm bieten. Auch eine Tüte aus dem Duty-Free-Shop darf zusätzlich zum erlaubten Handgepäck mitgenommen werden.

Achtung: Bei Ryanair darf beispielsweise ein Kissen oder ein Nackenhörnchen offiziell nicht zusätzlich zum Handgepäck mit ins Flugzeug genommen werden. Das heißt: Es besteht das Risiko, sollte das Personal mal genauer hinschauen, zur Kasse gebeten zu werden. Andere Fluggesellschaften erlauben Kissen zusätzlich zum Handgepäck.

Als Alternative zum großen Handgepäck bietet Ryanair auch normales Aufgabegepäck an. Ab 18 Euro kann man 20 kg Aufgabegepäck buchen. Die Airline kann je nach Flugroute und Saison (z.B. in den Ferien bzw. zu Ostern und Weihnachten) deutlich mehr für das Aufgabegepäck verlangen. Während der Flugbuchung können so für das Aufgabegepäck mitunter auch bis zu 50 Euro berechnet werden.