Wer sich bei der mit Mallorca eng verbundenen Traditionsfluggesellschaft Condor eines von zwei neu ersonnenen Jahresabonnements besorgt, kommt nach einem Bericht des Spazialportals www.aerotelegraph.com in den Genuss von Vorteilen. Die „Activity-Card“ ermöglicht es, bei jedem Flug kostenfrei ein Sportgepäckstück mitzunehmen sowie einen Sitzplatz zu reservieren. Die "Family-Card" beinhaltet kostenfreie Sitzplatzreservierungen für bis zu vier Gäste pro Karte, zusätzliches Gepäck, besonders frühes Boarding und ein Gepäckfach.

Beide Condor-Cards umfassen zudem kostenfreien Vorabend Check-in, sonstige exklusive Angebote und eine individuelle Betreuung durch einen eigenen sogenannten Condor-Cards-Service. Die mit dem Abo erworbenen Leistungen können Reisende auch bei der ebenfalls Mallorca anfliegenden Schwester-Airline Marabu nutzen.

Auch andere Fluggesellschaften bieten Extras per Abo-Modell. So kostet etwa Easyjet Plus 249 Euro pro Jahr und beinhaltet Sitzplatzreservierung, einen speziellen Gepäckschalter, schnellere Sicherheitskontrollspuren, schnelles Boarding sowie zusätzliches Handgepäck.