Einmal lächeln, bitte! Einige Urlauber können jetzt am Flughafen von Palma de Mallorca die neue Gesichtserkennung nutzen. Als erste Fluggesellschaft hat die Iberia-Billigtochter Vueling dieses System eingeführt, und das funktioniert so: Wer vor dem Flug bei Vueling online eincheckt, wird dazu aufgefordert, mit dem Handy seinen Personalausweis einzuscannen und ein Selfie von sich zu machen.

Der Vorteil: Sämtliche Vorgänge am Flughafen können dann am Tag des Flugs lediglich mit dem Gesicht "erledigt" werden. Sowohl an der Sicherheitskontrolle als auch beim Boarding des Flugs müssen weder die Bordkarte noch der Ausweis vorgezeigt werden. Als erste Airline in Spanien hatte Vueling diesen Dienst an den Airports Ibiza, Palma, Madrid und Barcelona eingeführt. In den kommenden Wochen soll es auch an beiden Teneriffa-Flughäfen so weit sein. Die Nutzung ist freiwillig.

In den USA ist die Gesichtserkennung seit geraumer Zeit verfügbar, in Europa ist sie bisher weniger weit verbreitet. Mittlerweile sollen aber mehrere namhafte Airlines, darunter auch Air Europa, Iberia und Air France an ihrer Einführung arbeiten.

Vueling geht davon aus, dass die Kunden in etwa drei Jahren die biometrische Erkennung als selbstverständlichen Teil des Reiseprozesses nutzen werden, so wie es bei der "Online-Kontrolle" der Fall ist, bei der Sie den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon mit sich führen können. Jedenfalls im Moment noch warnt Vueling aber: "Lassen Sie Ihr Ticket und Ihren Ausweis nicht zu Hause, wenn Sie fliegen müssen. Die Gesichtserkennung kann sie nicht ersetzen, auch wenn sie die Reise bequemer macht."