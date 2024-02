Mallorca-Urlauber aufgepasst! Wer derzeit vom Flughafen Frankfurt auf die Insel fliegt, hat es vielleicht schon gemerkt: Der Airport hat ein Mäuse-Problem! Ein auf dem Portal Tiktok veröffentlichtes Video zeigt, wie in der Senator-Lounge von Lufthansa ein kleiner Nager umherläuft. Das Problem beschränke sich aber nicht auf die Lounge, meldet das Luftfahrt-Portal Aerotelegraph.

Ein anderes Video zeige die Nager im Terminal 1. Leserinnen und Leser berichteten der Online-Zeitung zufolge in den vergangenen Wochen immer wieder von Maus-Sichtungen am Frankfurter Flughafen. Wer darauf achte, könne sogar gut versteckte Mausefallen im Terminal entdecken.

Betroffen sei auch das Reisezentrum "The Square" über dem Fernbahnhof, in dem sich zahlreiche Lokale, das Büro der Deutschen Bahn, Büros und Hotels befinden. Damit setzt sich jetzt sogar das Ordnungsamt der Stadt auseinander. Es berichtet, dass in "The Square" bereits "Schadnagerbefall" (unter anderem Mäuse) festgestellt worden sei. Weiter heißt es: "Die in der Betriebsstätte hergestellten, verarbeiteten und in den Verkehr gebrachten Lebensmittel waren einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt. Fraßspuren befanden sich an Lebensmitteln wie zum Beispiel Schokoriegeln sowie an der Kabelisolierung."

Wie Aerotelegraph weiter meldet, sei man sich am Frankfurter Flughafen des Problems aber bewusst und zuversichtlich, es in den Griff zu bekommen. Der Flughafenbetreiberin Fraport arbeite mit Spezialisten zusammen und habe im ganzen Flughafenbereich rund 5000 Fallen aufgestellt.