Der Tourismusdezernent von Palma de Mallorca, Javier Bonet, hat verraten, in welchem Hotel der Stadt die begehrten amerikanischen Touristen in der Regel besonders gern absteigen. Es handelt sich seinen Angaben zufolge um das Nixe Palace an der Cala Major, das einst sogar US-Weltstars wie Grace Kelly angelockt hatte. Ansonsten schätzen die solventen Urlauber teure Boutique-Hotels

Ähnliche Nachrichten Die Zukunft des Tourismus auf Mallorca: Das meint die Chefin einer der größten Hotelketten auf der Insel Mehr ähnliche Nachrichten Hoteliers und Politiker bezeichnen die Gäste, die ab Frühling wieder in Direktflügen von United Airlines aus New York/Newark herangeflogen werden, als ausgesprochen ausgabefreudig: Pro Kopf lassen sie auf der Insel im Schnitt 281 Euro springen, viel mehr als ein Deutscher oder Brite. Was das vergangene Jahr anbelangt, so wurden laut einer Bilanz 18.976 Gäste aus Übersee gezählt, die aus New York direkt angekommen waren. Im Jahr davor waren es nur unmerklich weniger gewesen. Laut Dezernent Bonet wird darauf hingearbeitet, weitere Flüge aus den Vereinigten Staaten nach Mallorca auf die Beine zu stellen.