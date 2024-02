Wer 2024 Urlaub auf Mallorca plant, kann sich am Flughafen Palma auf Neuerungen einstellen. Wie MM bereits vorab berichtet hat, gestaltet der Flughafenbetreiber Aena derzeit den Vorplatz des Airports von Mallorca komplett um. An diesem Mittwoch hat Aena die konkreten Pläne vorgestellt und in einer Mitteilung bekannt gegeben, wie das Gelände nach der baldigen Fertigstellung aussehen soll.

Demzufolge befinden sich direkt neben dem Ausgang des Ankunftsbereichs links die neuen Parkflächen für Uber-Fahrzeuge, Limousinendienste und sonstige private Chauffeurservices, sogenannte VTCs. Wer also einen entsprechenden Dienst gebucht hat, kann direkt dort einsteigen.

Blick auf die neuen Parkflächen für private Chauffeurdienste (VTCs).

Weiterhin hinter dem Ausgang – aber rechts – befindet sich der neu asphaltierte Stand der städtischen, weißen Taxis. Ankommende Reisende müssen sich nach wie vor in die Schlange stellen und darauf warten, dass ihnen ein Fahrzeug zugewiesen wird.

In den Randbereichen des Flughafenvorplatzes können weiterhin die Shuttle-Busse der Hotels, Reiseveranstalter und privaten Bus-Unternehmen auf ihre Kunden warten. Alle privaten Transportdienstleister, also VTCs und Busse, dürfen von nun an 60 Minuten gratis am Flughafeneingang stehen und auf Kunden warten. Für längere Wartezeiten steht eine neue Stellfläche in der Nähe der Langzeitparkplätze bereit.

Hier entsteht der Busbahnhof für EMT- und TIB-Linien.

Gegenüber dem Terminal, also neben dem Express-Parkplatz, entsteht derzeit ein neuer Busbahnhof, der in Zukunft sowohl von den Stadtbussen der EMT (Linien A1, A2 und 34) als auch von den vier Aerotib-Überlandbuslinien genutzt werden soll. Bisher waren Stadt- und Überlandbusse an verschiedenen Stellen abgefahren. Vonseiten des Flughafens heißt es: "Auf diese Weise verbessern wir den Fußgänger- und Verkehrsfluss und bieten ankommenden Reisenden ein Höchstmaß an Komfort."

Ungelöst bleibt indes das Problem der "Wildparker". Seit Monaten halten Abholer, die sich die Gebühr im Express-Parkplatz sparen wollen, einfach vor der Einfahrt des Parkhauses, teils am Rand der Zufahrts-Autobahn. Das sorgt nicht nur für Staus, sondern auch für Ärger bei anderen Verkehrsteilnehmern und eine erhebliche Gefährdung des Verkehrs.