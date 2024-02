Langsam aber sicher macht sich Mallorca bereit für die neue Saison. Wer noch kein Hotel für den nächsten Urlaub gebucht hat, könnte in dieser Touristen-Hochburg fündig werden. Denn die Gemeinde Calvià hat jetzt bekannt gegeben, dass im März schon rund 90 Prozent der Hotels geöffnet sein werden. Calvià liegt im Südwesten und ist die zweitgrößte Gemeinde der Insel. Mit Orten wie Peguera, Santa Ponça und Magaluf gehört sie zu den Gemeinden der Insel, die die meisten Urlauber beherbergt.

Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora am Donnerstagmorgen berichtet, sind einige Hotels in Calvià jetzt schon geöffnet. Diese liegen unter anderem in Peguera und Cala Fornells. Dort haben aktuell schon 35 Prozent der Hotels ihren Betrieb aufgenommen. Das Rathaus teilte mit, dass rund um Santa Ponça bereits drei Hotels die Saison eröffnet haben. Auch umliegende Geschäfte und Restaurants würden langsam aus dem Winterschlaf erwachen. In Palmanova und Magaluf sind momentan erst zwei von zehn Hotels geöffnet.

Im März werden laut Informationen der Gemeinde Calvià noch einige Hotels dazukommen, die ihren Betrieb in diesem Jahr früher als gewohnt aufnehmen. Es wird erwartet, dass sie zwischen dem 20. und 25. März ihre Pforten öffnen werden. Normalerweise beginnt die Urlaubssaison auf Mallorca am 1. Mai. Doch da Osterfeiertage in diesem Jahr bereits auf Ende März fallen, werden viele Urlauber früher erwartet. In den deutschen Bundesländern Bremen und Niedersachsen beginnen die Osterferien am Mittwoch, 27. März.

Weiter berichtet die MM-Schwesterzeitung Última Hora, dass beispielsweise die Hotelgruppe Meliá im März sieben ihrer zehn Hotels in Palmanova und Magaluf eröffnen wird. Das sei ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, "als um diese Zeit noch kein einziges Haus in der Region geöffnet war." Einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem: Die Hoteliers der Urlaubsgemeinde Calvià zeigen sich dennoch besorgt. Denn bisher sei die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Flugpreise und der Rezession im Lande geringer ist als im letzten Jahr. So liegt die Auslastung der Hotels im Februar weiterhin bei etwa 60 Prozent. In 2023 waren es um diese Zeit rund 80 Prozent gewesen.