Der Start in den Urlaub auf Mallorca sollte eigentlich etwas Schönes und Freudiges sein. Doch manchmal können die Nerven blank liegen. Genau dieses Thema beschäftigt einen Flughafen in Süddeutschland immer häufiger. Denn am Allgäu Airport in Memmingen werden aggressive Fluggäste zu einem zunehmend größeren Problem – unter ihnen sind auch viele Mallorca-Urlauber. Fast täglich gibt es mittlerweile Zwischenfälle, bestätigt Marina Siladji, Sprecherin des Flughafens, gegenüber MM. Die Mitarbeiter des Airports werden beleidigt, rassistisch angegangen, bespuckt und bedroht. Es käme auch zu Handgreiflichkeiten. Zuerst hatte die Memminger Zeitung darüber berichtet.

"Wenn du Feierabend hast, komme ich raus und schneide dir die Kehle durch", ist beispielsweise ein Satz, den eine Mitarbeiterin im Check-in-Bereich über sich ergehen lassen musste. Auch die Aussage "Ich hoffe, Ihre Mutter stirbt" sei am Flughafen in Memmingen gegenüber des Bodenpersonals bereits gefallen. Es gibt auch Fluggäste, die sich rassistisch äußern, schreibt die Memminger Zeitung. Passagiere seien schon mit Spuckschutzscheiben, die an den Schaltern installiert sind, und Handtaschen auf die Mitarbeiter losgegangen. In einem Fall sei eine Angestellte sogar direkt ins Gesicht geschlagen worden. Unter den Randalierern sind auch viele Mallorca-Urlauber. Denn der Flughafen Memmingen ist "ein beliebter Urlaubsflughafen", so die Sprecherin: "Palma de Mallorca ist vor allem in der Sommersaison ein beliebtes Ziel für Partygänger, die zum Ballermann fliegen. Oft kommt es vor, dass Passagiere bereits am Flughafen größere Mengen Alkohol zu sich nehmen und dann nicht mitfliegen dürfen." Wenn es dann noch Probleme oder Uneinigkeiten, wie zum Beispiel beim Check-in, gibt, käme es manchmal dazu, dass Situationen eskalierten. "Häufig kommt es vor, dass Passagiere wegen zu großem oder schwerem Gepäck, Nichteinhaltung von Visabestimmungen oder anderen Regelungen eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, oder aufgrund verspäteter Ankunft am Flughafen ihren Flug verpassen", berichtet die Flughafen-Pressesprecherin. "Der Großteil unserer Passagiere ist freundlich und es gibt keine Probleme. Dennoch würden wir uns einen respektvolleren Umgang miteinander wünschen", äußert sich die Verantwortliche vom Memminger Flughafen im Interview mit MM. Sie empfiehlt Reisenden, folgende Tipps zu befolgen und damit die Reise entspannter zu gestalten: "Mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein. Alle wichtigen Unterlagen parat haben. Vorab den Check-in online durchführen und die Bordkarte digital speichern. Wenn man mit dem Auto anreist, empfehlen wir eine Parkplatzreservierung online." Auch am Airport Nürnberg war es schon zu ähnlichen Vorfällen mit aggressiven Passagieren gekommen.