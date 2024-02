Wer auch in diesem Jahr seinen Urlaub auf Mallorca verbringen will, muss mit teureren Preisen rechnen. Das hat eine Analyse des Portals "HolidayCheck" ergeben, dabei sind die meistgebuchten Frühbucher-Reiseziele ausgewertet worden. Rund drei Prozent mehr als im Vorjahr muss demnach eine vierköpfige Familie für ihren Sommerurlaub auf der Insel bezahlen. Eine zehntägige Pauschalreise mit Flug und Verpflegung kostet in 2024 3700 Euro und damit durchschnittlich 100 Euro mehr als noch im Vorjahr. Betrachtet wurden Buchungen bis Ende Januar für den Reisezeitraum zwischen 18. Juli und 9. September 2024 von Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Grundschulalter.

Bei Frühbuchern auf dem Portal "HolidayCheck" liegt Mallorca auf Platz drei der beliebtesten Reiseziele. Etwas anders sieht die Entwicklung bei Paaren aus. In dieser Liste landet die Insel auf Platz fünf. Wer zu zweit reist, muss sogar noch tiefer in die Tasche greifen. Um ganze 14 Prozent steigen die Preise in diesem Jahr für Paare an. So kostet ein zehntägiger Pauschalurlaub mit Flug und Verpflegung in 2024 durchschnittlich 2400 Euro und damit rund 300 Euro mehr als noch im Vorjahr. Auf den kanarischen Inseln entwickeln sich die Preise ähnlich. Um 13 Prozent verteuert sich der Urlaub laut des Buchungsportals "HolidayCheck" auf Lanzarote. Acht Prozent mehr werden auf Fuerteventura fällig. Nur auf Gran Canaria bleiben die Preise für den Urlaub in 2024 gleich. Es gibt allerdings laut dieser Auswertung auch Reiseziele, die in diesem Jahr günstiger werden. Für Familien sind das: die türkische Riviera sowie die griechische Insel Kos mit einem Rückgang von acht Prozent. Gerade für Familien und Personen, die sich nach Schulferien richten müssen, lohnt es sich oft, frühzeitig eine Reise zu buchen. Zum einen, weil die Auswahl an Wunschhotels und guten Flugzeiten dann noch größer ist, zum anderen, weil Reiseveranstalter bis zu bestimmten Stichtagen häufig noch Nachlässe bieten und etwa auch günstigere Kinderfestpreise. Allerdings raten Verbraucherschützer, sich nicht allein von attraktiv scheinenden Rabatt-Versprechen leiten zu lassen, sondern nüchtern die Gesamtpreise für Pauschalreisen samt aller inkludierten Leistungen – etwa auch Flughafen-Transfer – zu vergleichen. Auch bei Mietwagen verzeichnet "HolidayCheck" einen Trend zum Frühbuchen. Vor allem für Spanien sehe man ein starkes Wachstum. Im Januar sei ein Plus von 20 Prozent bei Mietwagen verzeichnet worden. "Wir sehen dieses Jahr einen starken Trend hin zum Frühbuchen von Mietwagen. Viele Urlauber sicherten sich bereits im Januar ihren Mietwagen für den Sommerurlaub 2024. Das ist schlau, denn zu diesem Zeitpunkt profitieren UrlauberInnen von günstigen Preisen. Und der Mietwagen lässt sich jederzeit kostenfrei stornieren, sollte man einen besseren Preis sehen", so HolidayCheck Mietwagen Experte Erik Weenink.