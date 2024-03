Sitze von Recaro, größere Gepäckfächer, Internet, Stimmungslicht: So komfortabel soll es schon bald für Insel-Urlauber auf Flügen nach Mallorca zugehen. Denn jetzt hat die Airline Condor das neue Kabinen-Design ihres Airbus A320neo vorgestellt. Und dieses bietet allerlei Neuerungen.

Der A320neo wird, wie auch der bereits gelieferte A321neo, in einer Zweiklassen-Konfiguration mit 3-3-Bestuhlung unterwegs sein. Der A320neo hat 180 Plätze (der A321neo 233) – jeweils bis zu 24 davon sind Business-Class, der Rest Economy. Die Passagiere nehmen in der Business-Class auf Sitzen des Edel-Herstellers Recaro Platz – mit mehr Sitzabstand, einer längeren Armlehne und einer großzügig neigbaren Rückenlehne.

Die Economy Class ist mit "normalen" Sitzen ausgestattet, die allerdings neben der Halterung für das mobile Endgerät in allen Klassen über separate Becherhalterungen sowie mehr Stauraum in den Sitztaschen verfügen. Condor kündigt nun zudem "extra großzügige Gepäckfächer über den Sitzen" an. Es handelt sich um die Airspace XL Bins von Airbus. Zusätzlich sorgt sogenanntes Moodlight für anpassbare Lichtverhältnisse.

Der erste A320neo wird laut Condor im April 2024 zur Flotte stoßen. Im Laufe des Jahres sind rund sieben weitere Auslieferungen geplant, darunter A320neo und A321neo. Allesamt sollen auch auf Mallorca-Routen eingesetzt werden.

Condor hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, das Insel-Angebot auszuweiten. Neben den traditionellen "Mallorca-Flughäfen" wie Düsseldorf, München oder Frankfurt gibt es dann auch Verbindungen zwischen Mallorca und Köln, Dortmund, Münster/Osnabrück, Karlsruhe/Baden-Baden, Rostock und Basel. Damit verdoppelt Condor die geografische Abdeckung des Mallorca-Angebots in Deutschland nahezu.