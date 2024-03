Tausende Quallen haben den Hafen von Andratx überschwemmt, im Konkreten den kleinen Strand auf der Höhe des Hotels Brismar. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor. Einen Eindruck davon verschaffen das Video und das Foto, die diese Meldung begleiten.

Die Quallen wurden am vergangenen Sonntag zunächst vereinzelt gesichtet, zu einer regelrechten Flut der Glibbertiere kam es dann am Montag (4.3.). Die Lokalpolizei begann daraufhin, an der Strandpromenade auf Höhe des Hotels Brismar Absperrungen aufzustellen, um zu verhindern, dass Urlauber und andere Spaziergänger in Kontakt mit den Quallen kommen, deren Nesselgift bei Hautberührung unangenehme Schmerzen hervorruft.

Dieses Phänomen kam auch in den Wintermonaten vergangener Jahre immer wieder vor. Grund für die große Zahl angespülter Quallen könnten nach Meinung von Experten der Rückgang der Niederschläge zu dieser Zeit sowie die zunehmende Sonneneinstrahlung sein. Die Fischer im Hafen vermuten, dass die Quallen an die Küste schwemmen, weil das Wasser dort wärmer ist. Zur Freude der in der Gegend beheimateten Enten, zu deren Lieblingsspeisen die geleeartigen Tiere gehören.