Die Osterferien in Deutschland stehen in den Startlöchern. Nicht nur für Familien mit Kindern ist es eine gute Alternative, die Feiertage auf Mallorca zu verbringen. Ende März und Anfang April lockt die Insel oft schon mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Und Ostereier suchen geht auch am Strand! Dem Feiertagsstress mit der Verwandtschaft zu entfliehen, klingt für Sie verlockend? Dann nichts wie ab in den Süden. MM gibt Ihnen die große Flugpreis-Übersicht für die wichtigsten deutschen Flughäfen für den Mallorca-Urlaub.

Mithilfe einer Suchmaschine wurden dabei die günstigsten Flugpreise nach Mallorca verglichen. Einmal für eine Woche Urlaub vom 26. März bis 2. April, von Dienstag bis Dienstag. Wer nicht so lange Urlaub nehmen kann, den interessiert vielleicht die Kurztrip-Version, und zwar von Gründonnerstag, 28. März, bis einschließlich Dienstag, 2. April. Dabei beziehen sich die Ticketpreise (Stand 11. März) auf Hin- und Rückflug pro Person mit dem Basistarif der jeweiligen Fluggesellschaft. Zusatzleistungen wie Aufgabegepäck, Verpflegung an Bord oder Sitzplatzwahl hat MM dabei außer Acht gelassen.

Eine Woche Urlaub vom 26. März bis 2. April

Mit Ryanair kommen Sie von Berlin aus für eine Woche über Ostern in den Mallorca-Urlaub und bezahlen 329 Euro pro Person. Ab Frankfurt am Main bezahlen Sie mit Condor 602 Euro. Wer vom Süden abfliegen will: Zwischen München und Palma de Mallorca kosten die Flüge 402 Euro pro Person. Mit 305 Euro (Ryanair) kommen Sie ab Köln etwas günstiger weg. Am internationalen Airport in der Nachbarstadt Düsseldorf müssen Sie mit 447 Euro bei Eurowings ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Ab Stuttgart schlägt der Flugpreis pro Person mit 486 Euro zu Buche. 509 Euro bezahlen Sie ab Leipzig/Halle und 408 Euro ab Dresden.

Vier Tage Urlaub von Gründonnerstag, 28. März, bis Dienstag, 2. April

Auch für einen Kurztrip über Ostern nach Mallorca gibt es viele Möglichkeiten. Für 364 Euro pro Person fliegen Sie ab Berlin mit Ryanair auf die Insel. Wer ab Frankfurt am Main fliegt, muss 548 Euro (Condor) hinblättern. 409 Euro kostet Sie die Flüge mit Eurowings und Vueling hin und zurück über München. Mit einem ähnlichen Preis müssen Sie in Köln rechnen: mit Leav Aviation und Eurowings fliegen Sie für 401 Euro ein paar Tage in den Mallorca-Urlaub. Nebenan in Düsseldorf wird es etwas teurer mit 505 Euro (Eurowings). Ab Hamburg liegen die günstigsten Ticketpreise bei 320 Euro pro Person. Ab Leipzig müssen Reisende 509 Euro (Condor) einplanen. Spitzenreiter des MM-Preisvergleichs ist Stuttgart mit 543 Euro (Eurowings).

An diesem Tag buchen Sie am günstigsten

Bei den Ticketpreisen kann es einen großen Unterschied machen, an welchem Wochentag und zu welcher Tageszeit gebucht wird. Sonntags kann man in der Regel die günstigsten Flüge mit Abflugort in Deutschland buchen. Als Faustregel gilt dabei, am besten sonntags zu buchen und freitags abzureisen. Zu diesem Ergebnis kam im vergangenen Oktober eine Analyse des Online-Reisebüros Expedia in Zusammenarbeit mit der Airlines Reporting Corporation (ARC), einer großen Datenbank, die global Flugticketverkäufe von Hunderten Airlines erfasst. Konkret waren die Flugpreise am Sonntag im Vergleich zu Buchungen am Freitag oder Donnerstag durchschnittlich um 20 Prozent günstiger. Auch verglichen mit Mittwoch (19 Prozent), Dienstag (18 Prozent) und Montag (14 Prozent) war der Sonntag der bessere Tag zum Buchen.