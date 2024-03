Der Urlaub auf Mallorca ist ohnehin nicht billig. Jetzt steigt auch noch der Preis für Sonnenliegen am Strand von Alcúdia deutlich! Ab der kommenden Sommersaison wird eine Strandliege nicht mehr 6,50 Euro, sondern 9,10 Euro kosten. Sprich: Wer zu zweit die Playa aufsucht, bezahlt nicht mehr 13 Euro, sondern 18,20 Euro für zwei Liegen und einen Schirm.

Bürgermeisterin Fina Linares (PP) erklärte, dass der derzeitige Tarif bereits 2016 festgelegt wurde und seitdem nie geändert wurde. Auch von der Gemeinde übernommenen indirekten Kosten wie die Entfernung von Sand oder außerordentliche Reinigungsleistungen seien darin nicht berücksichtigt worden. "Der aktuelle Preis ist nicht ausreichend", so Linares.

Das Regierungsteam ist der Ansicht, dass die 9,10 Euro des neuen Tarifs gerechtfertigt seien. Si lägen immer noch unter dem Durchschnitt des Sektors. Die Oppositionsparteien kritisierten, die Preisanhebung sei zu hoch.

Die Nachricht kam prompt an dem Tag, an dem das Rathaus von Alcúdia mit den Abrissarbeiten der sechs Strandbars an der Playa von Port d'Alcúdia begonnen hat. Dies ist der erste Teil eines Projekts, das den Bau weiterer neuer Gebäude an derselben Stelle inklusive Anschluss an die Kanalisation des Hafens umfasst. Das ehrgeizige Ziel: Bis zum Spätsommer soll der Strand über sechs nagelneue "Chiringuitos" verfügen.