Die Stadt Manacor auf Mallorca bekommt ein neues Boutique-Hotel! Das Casal de Manacor Rooms & Pools soll 2026 in der Heimatstadt des Tennis-Stars Rafa Nadal eröffnet werden. Gaspar Forteza, Unternehmer aus Manacor und der Mann hinter der Marke My Room Hotels ist der Kopf hinter dem Vorhaben.

Das zukünftige Stadthotel liegt im Carrer Francisco Gomila 26, einer zentralen Straße der Stadt, und entsteht in einer ehemaligen Käserei. "Der vordere Teil des Gebäudes war das Wohnhaus der Inhaberfamilie, dahinter befand sich die Käserei", erklärt Forteza. Insgesamt wird die neue Unterkunft eine Fläche von 1700 Quadratmetern haben, die sich auf verschiedene Etagen verteilen werden.

In der ersten Phase werden die 15 Zimmer und der Innenhof mit Schwimmbad ausgebaut, danach folgen weitere Einrichtungen wie ein türkisches Bad, ein Spa und ein Fitnessraum. Forteza betont, dass zwar nur die Hauptfassade des Gebäudes unter Denkmalschutz steht, er aber die Struktur so belassen will, wie sie war, um einen Teil ihres Wesens zu erhalten.

Auf Mallorca – insbesondere in Palma – sind in den vergangenen Jahren etliche luxuriöse Altstadtpaläste zu noblen Boutique-Hotels umgebaut worden. Mittlerweile hat dieser Trend auch den ländlichen Raum der Insel erreicht.