Mallorca ist und bleibt eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland – so auch am Flughafen Münster/Osnabrück. Deshalb ist das Flugangebot jetzt noch einmal aufgestockt worden. Mit dem Wechsel auf den Sommerflugplan Ende März wird an dem Airport in Nordrhein-Westfalen das größte Mallorca-Angebot seit 16 Jahren aufgefahren. Insgesamt können Urlauber aus vier Airlines wählen: Eurowings, Ryanair, Smartlynx und Condor, die den Flughafen Münster/Osnabrück zum ersten Mal anfliegen wird. Insgesamt wird es zwischen dem kleinen Flughafen und Palma de Mallorca in der Hauptsaison bis zu sechs tägliche Verbindungen geben.

Auch dass die Fluggesellschaft Eurowings ihr Angebot am Flughafen Münster/Osnabrück weiter ausbaut, hatte MM bereits im Dezember 2023 berichtet. Mit der Umstellung auf den Sommerflugplan wird es noch mehr Flüge geben. Dann wird täglich ein zusätzlicher Eurowings-Flug um 17 Uhr angeboten. Besonders Urlauber, die nicht gerne früh aufstehen, können von dem Angebot profitieren. Bisher gab es nämlich nur einen Flug gegen 5 Uhr morgens. Insgesamt werden ab Ende März rund 30 Mallorca-Verbindungen pro Woche angeboten, sagte ein Pressesprecher gegenüber MM. Auch andere Ziele in Spanien kommen in der Hauptsaison dazu: Alicante an der Costa Brava ist ein neues Ziel, das vom Flughafen Münster/Osnabrück aus erreichbar wird. Gleiches gilt für die kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria. Der internationale Flughafen liegt an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen. Er ist ein kleiner Airport, der vor allem auf Urlauber ausgerichtet ist. Knapp eine Million Passagiere nutzen ihn pro Jahr, so ein Sprecher.