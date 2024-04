Die Vereinigung der Hoteliers an der Playa de Palma (AHPP) fordert das Rathaus von Palma de Mallorca auf, die Bauarbeiten in der Touristenzone im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober einzustellen. Der Verband beruft sich auf die städtischen Lärmvorschriften, die für den Sommer eine Reduzierung der Bauarbeiten auf die Zeit zwischen 11 und 19 Uhr vorsehen. Außerdem ist der Einsatz von weniger lauten Maschinen vorgeschrieben, um die Lärmbelästigung zu minimieren.

Der Hoteliersverband der Playa de Palma repräsentiert 113 Betriebe mit insgesamt 33.951 Betten. Es handelt sich damit um die größte Hoteliersvereinigung auf den Balearen.

An der Playa de Palma laufen derzeit Kanalarbeiten und auch die Straßenbeleuchtung wird umfassend erneuert. Der Präsident der AHPP, Pedro Marín, betont die „dringende Notwendigkeit”, die Bauarbeiten in der Hauptsaison zu unterbrechen, „um die Lärmbelästigung in der Gegend zu minimieren, die Arbeiten dieser Größenordnung für Anwohner, Arbeiter und Besucher verursachen”. Die Arbeiten könnten das Urlaubserlebnis der Touristen beeinträchtigen und dadurch das Image des Reiseziels ernsthaft beschädigen, wird Marín in einer Pressemitteilung des Verbands zitiert. Ferner betonte Marín, dass der Dienstleistungssektor für die Wirtschaft der Playa de Palma „von grundlegender Bedeutung” sei, da er 87 Prozent der gesamten Wirtschftsleistung der Gegend ausmache. „Es ist unerlässlich, ein günstiges Umfeld für Touristen und lokale Geschäftsleute zu gewährleisten”.