Wenige Tage vor dem Beginn der offiziellen Strandsaison weiß die Gemeinde Muro im Norden von Mallorca noch immer nicht, wie viele Liegen und Schirme sie am berühmten Strand aufstellen darf. Dafür verantwortlich ist in Madrid angesiedelte Küstenschutzbehörde. Die hatte im vergangenen Jahr kurzerhand 300 Schirme und 750 Liegen, die bereits aufgestellt worden waren, entfernen lassen. Urlaubern standen dann im Sommer nicht allzu viele dieser Utensilien zur Verfügung.

Die Gemeinde Muro will in der anstehenden Saison mehr Liegen und Schirme als im vergangenen Jahr erlaubt platzieren. Das wurde offiziell bei der Küstenschutzbehörde beantragt. Laut dem Bürgermeister Miquel Porquer ist zudem weiterhin nicht klar, wie viele Stühle und Tische auf Restaurantterrassen gestellt werden dürfen.

Im Übrigen ist weiterhin nicht klar, ob an bestimmten Stellen überhaupt ein Strandservice angeboten werden kann. Dies gilt dem Bürgermeister zufolge an den Badebereichen 2, 3, 5 und 8. Das zuständige Unternehmen legte offenbar bislang nicht sämtliche geforderten Papiere vor.

Die Badesaison beginnt offiziell am 1. Mai. Dann treten die Rettungsschwimmer an den meisten Stränden der Insel offiziell ihren Dienst an. Es ist in Spanien nicht unüblich, dass die Erteilung von Genehmigungen verschleppt wird und grünes Licht erst in allerletzter Minute kommt.