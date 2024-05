Einmal im eigenen Flieger – auch wenn er nur für 24 Stunden geliehen ist – über Mallorca durch die Wolkendecke fliegen. Wer das nötige Kleingeld dafür hat, kann diesen Traum 2024 nun endlich wahr werden lassen. Wie die englischsprachigen Online-Zeitungen Majorca Daily Bulletin und Business Insider berichteten, launchte die internationale Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts, die neben 100 Hotels weltweit auch auf der Halbinsel Formentor das Four Seasons Resort Mallorca betreiben wird, einen Jet, der tageweise zu mieten ist. Ab 115.000 Euro am Tag ist der A321neoLR, der bis zu 48 Personen an Bord befördern, zu buchen. Mit einer Tankladung, die 7400 Kilometer entsprechen, könnte man mit dem Charter-Flieger getrost die Strecke von New York nach Mallorca zurücklegen.

Der neue Privatjet kann mit einer Tankladung eine Strecke von über 7400 Kilometer zurücklegen. Ein Sprecher des Four Seasons erklärte: "Der neue Jet bringt den Komfort und den Stil, den unsere Kunden von unseren Hotels gewohnt sind, nun in die Lüfte. Jeder Aspekt des neu gestalteten Flugzeugs wurde strategisch mit Blick auf hochwertige, handgefertigte Oberflächen und intuitive Funktionalität entwickelt. Die breiten und luxuriösen Kabinen, die in dieser Flugklasse einzigartig sind, bieten den Gästen Platz, um neue Kontakte zu knüpfen, zu speisen und sich in aller Ruhe zu entspannen." Auch für das leibliche Wohl der Gäste über den Wolken wird in dem neuen Flieger gesorgt. Diese Reisenden-Lounge über den Wolken bietet zudem extragroße Toiletten und ist mit deckenhohen Spiegeln und ausgestattet. Ein Chefkoch kreiert dem Flugpassagieren eigens die neuesten exquisiten Gerichte in dem Jet. Zudem sorgen drei Piloten, ein Ingenieur und sechs Flugbegleiter für das Wohl der Gäste. Gegen einen Aufpreis können auch ein Bordarzt und ein Reiseleiter hinzugebucht werden. Ein modernes Filtersystem sorgt dafür, dass die Kabinenluft alle zwei Minuten gereinigt wird und 99,9 Prozent der Viren, Partikel, Verunreinigungen und Bakterien entfernt werden. Wie der Konzern ferner auf seiner Homepage mitteilt, sind in diesem Jahr nur noch Buchungen im Zeitraum vom 4. bis zum 26. August und 20. bis zum 27. Dezember durchführbar. Die kanadische Hotelkette ist zu großen Teilen in den Händen des US-amerikanischen Programmierers, Milliardärs und Microsoft-Gründers Bill Gates, der hält 71,5 Prozent der Anteile besitzt.