Auf dem Weg in den Mallorca-Urlaub sollten Reisende an diesem Flughafen mehr Zeit einplanen: Seit Sonntag gibt es Probleme am Hamburg Airport, und es kommt auch am Montag noch zu verspäteten Starts. Auf der Webseite informierte der Flughafen auch am Montagmorgen noch Fluggäste mit folgendem Hinweis: "Reisende sollten daher zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Achten Sie zudem vor Ort auf die Anzeigetafeln und die Lautsprecherdurchsagen, es kann zu Verlegungen der Check-in-Schalter kommen." Die Ankünfte sind von den Verzögerungen nicht betroffen.

Der Grund ist eine "Störung der Gepäckförderbandanlage", die die Verantwortlichen am Hamburg Airport seit Sonntag beschäftigt. Zahlreiche Flüge, darunter auch Abflüge Richtung Mallorca, hatten sich verspätet. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, war die Gepäckanlage komplett ausgefallen. Deshalb habe man die Gepäckstücke im "manuellem Verfahren" – also per Hand – sammeln und abfertigen müssen, schreibt der NDR. "Am Sonntagnachmittag lief das Gepäcksystem nach Angaben des Airports wieder teilweise, sodass einige Flüge wieder normal über die Check-in-Schalter abgefertigt werden konnten. Bei anderen wurde das Gepäck an Sammelstellen auf Gepäckwagen verladen und von dort aus in das System befördert", heißt es beim NDR. Wie lange die Probleme noch andauern werden, ist nicht bekannt.