Freunde der berühmten Playa de Muro auf Mallorca müssen sich in diesem Sommer auf eine Neuerung einstellen. Am sogenannten Abschnitt 2 gilt dann ein strenges Rauchverbot. Darauf wies die Lokalpolizei hin. An der gesamten Playa tun 16 Rettungsschwimmer Dienst, und das in diesem Jahr bis zum 31. Oktober.

Der Abschnitt II der Playa de Muro umfasst das Gebiet zwischen dem Kanal von s''Oberta neben dem sogenannten Pont dels Anglesos („Brücke der Engländer) bis zur Playa de Muro– Es Comú, mit der es eine imaginäre Grenze bildet. Rauchfreie Strände werden im Zuge des internationalen Kampfs gegen den Nikotinkonsum auch auf Mallorca immer wichtiger. Im vergangenen Jahr hatte es auf den Balearen 28 Strände dieser Art gegeben, neun mehr als im Jahr davor. Nach Angaben der Balearen-Regierung enthalten Tabakabfälle mehr als 7000 giftige Chemikalien, die die Umwelt belasten. Zigarettenstummel sind den Infos zufolge der häufigste Abfall, der in Zusammenhang mit Meeresverschmutzung gefunden wird. Die Kampagne hatte im Jahre 2019 mit zwei Stränden in den Gemeinden Sant Lluís auf Menorca und Santanyí auf Mallorca begonnen.