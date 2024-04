Ein deutscher Radfahrer hat an der berühmten Playa de Muro einen Herzinfarkt erlitten. Zwei Einsatzkräfte der Guardia Civil und ein zufällig am Ort des Geschehens anwesender deutscher Arzt bemühten sich am Dienstag um das Leben des 55-Jährigen, der mit seiner Frau unterwegs war.

Es gelang ihnen, den Mann wiederzubeleben, ein Krankenwagen brachte ihn in das Krankenhaus Son Espases. Zu dem Vorfall kam es laut einem Bericht des Internetdienstes www.cronicabalear.com vom Freitag auf der Landstraße Ma-3433 auf der Höhe einer Kreuzung mit der Ma-12. Auf der Insel sind derzeit zahlreiche Radfahrer unterwegs. Viele fliegen extra ein, um Sportferien hier zu verbringen. Besonders im Frühling und im Herbst sind sie auf zahlreichen Straßen der Insel unterwegs. Der Schweizer Max Huerzeler betreibt auf Mallorca sogar Radfahrer-Hotels.