Die "Oasis of the Seas", das größte in Europa verkehrende Mega-Kreuzfahrtschiff, hat am Montag (6.5.) seine jährliche Serie von 22 wöchentlichen Zwischenstopps in Palma eingeleitet. Bis Oktober werden auf ihr mehr als 100.000 Touristen die Insel besuchen.

Das 2009 von Royal Caribbean International in Dienst gestellte und 2012 als "Kreuzfahrtschiff des Jahres" ausgezeichnete Schiff bietet in diesem Jahr eine abwechslungsreiche Route durch das Mittelmeer. Die schwimmende Stadt, die speziell auf Paare und Familien ausgerichtet ist, war bei ihrer Jungfernfahrt das erste Schiff, das die 225.000-Tonnen-Marke überschritt und bietet Platz für bis zu 6300 Passagiere.

In dieser Saison lockt die Oasis of the Seas mit einer Reiseroute, die Mallorca als Highlight von Barcelona aus anpreist. Weitere Stationen sind die italienischen Städte Rom, Neapel und La Spezia (mit Ausflug nach Florenz) sowie Südfrankreich mit Besuchen in der Provence ab Marseille.

Das Schiff, das als eigenständiges Reiseziel konzipiert wurde, wurde im Rahmen des Genesis-Projekts von STX Europe in Turku, Finnland, gebaut und gilt als Vorreiter der gigantischen Megakreuzfahrten. Mit bisher nie dagewesenen Annehmlichkeiten an Bord, darunter eine Gartenparkanlage unter freiem Himmel, eine 150 Meter lange Einkaufspassage, eine Eislaufbahn, ein dreistöckiges Theater und luxuriöse Loftwohnungen in 50 Meter Höhe über dem Meer, setzt die Oasis of the Seas neue Maßstäbe im Kreuzfahrtmarkt.

Mit einer Länge von 362 Metern und einer Breite von bis zu 66 Metern übertrifft sie sogar die größten Supertanker und Flugzeugträger und war bis zur Indienststellung der hochmodernen "Icon of the Seas" in diesem Jahr das größte Kreuzfahrtschiff der Welt.

Die Ankunft der Oasis of the Seas fiel am Dienstag mit der des Mega-Kreuzfahrtschiffs "Norwegian Escape" und des Super-Luxus-Kreuzfahrtschiffs "Seven Seas Grandeur" zusammen, die ebenfalls ihren ersten Besuch in Palma absolvierten.