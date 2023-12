Auf Mallorca hat am Donnerstag zum ersten Mal das französische Kreuzfahrtschiff "Renaissance" festgemacht. Der Oceanliner ist ein 1993 in Dienst gestelltes Kreuzfahrtschiff der Reederei Compagnie Française de Croisières (CFC). Es wurde bis 2020 als Maasdam von der niederländischen Reederei Holland-America Line betrieben und war zuletzt das älteste Mitglied in der Flotte. Im August 2022 wurde der Verkauf für 30 Millionen US-Dollar an das französische Start-Up-Unternehmen CFC bekannt und das Schiff in "Renaissance" umbenannt.

CFC bietet derzeit ab der französischen Hafenstadt Marseille eine Route zu den Balearen an, aber auch einige Festlandhäfen wie Barcelona und Cartagena werden angelaufen. Die Kreuzfahrten dauern zwischen drei und 21 Tagen und gehen teilweise auch ins westliche und östliche Mittelmeer, zu den Atlantikinseln, zur afrikanischen Küste oder zum Roten Meer. Für 2025 sind Routen nach Kapstadt und Dakar geplant. Mit 55.575 Tonnen, einer Länge von 220 Metern und einer Breite von 32 Metern hat die "Renaissance" eine Kapazität für 1250 Kreuzfahrtpassagiere und 560 Besatzungsmitglieder. Das 1993 von Fincantieri in Italien gebaute Schiff verfügt über einen dieselelektrischen Antrieb und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 22 Knoten. Obwohl sie modern gestaltet ist, wurde die Einrichtung der "Renaissance" von klassischen Ozeanriesen inspiriert. Das Schiff verfügt über Teakholz-Decks, Sonnenliegen, Lounges und eine zeitgenössische Glasskulptur im Atrium.