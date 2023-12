Palma de Mallorca ist in diesem Winter erstmals Drehkreuz für zwei dicke Pötte der italienisch-schweizerischen Kreuzfahrt-Reederei MSC. So laufen die MSC Fantasia und die MSC Orchestra jeden Freitag von Mallorca aus zu verschiedenen Routen im westlichen Mittelmeer aus. Dass zwei Schiffe der gleichen Reederei zur gleichen Zeit im gleichen Hafen festmachen, gab es in Palma nur selten, jedoch nie in wöchentlicher Regelmäßigkeit.

Ähnliche Nachrichten Palma jetzt auch wichtiges Kreuzfahrt-Drehkreuz im Winter Die beiden Kreuzfahrtschiffe mit einer Verdrängung von 135.000 beziehungsweise 92.000 Bruttoregistertonnen (BRT) sowie einer Passagierkapazität von 3900 und 3200 Personen bieten erstmals Winter-Kreuzfahrten ab Palma zu vergünstigten Kabinenpreisen an. Wochenreisen sind ab rund 500 Euro pro Passagier in der Doppelkabine buchbar. Damit ist MSC neben Aida Cruises und Costa Crociere die dritte Kreuzfahrtreederei, die Palma als Drehkreuz in diesem Winter nutzt. Dementsprechend hoch ist die Zahl der Oceanliner, die Mallorca in den kommenden Wochen anlaufen. Allein in diesem Monat Dezember registrierte die Hafenbehörde in Palma insgesamt 18 Anmeldungen von Kreuzfahrtschiffen, so viele wie noch in diesem Monat zuvor.