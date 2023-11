Dass Palma im Sommer von zahlreichen Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird, dürfte hinreichend bekannt sein. Neu ist dagegen, dass Mallorcas Hauptstadt auch im Winter zum wichtigsten Drehkreuz für Oceanliner im westlichen Mittelmeer konvertiert. So registrierte die Hafenbehörde in Palma für den kommenden Dezember insgesamt 18 Anmeldungen von Kreuzfahrtschiffen, so viele wie noch in diesem Monat zuvor.

Grund dafür ist vor allem, dass sich neben der deutschen Aida Cruises, der italienischen Kreuzfahrtlinie Costa Crociere nun auch die Schweizer Reederei MSC dazu entschlossen hat, einen permanenten Winterstützpunkt in Palma zu eröffnen. Beatriz Orejudo, Vorsitzende des Bereichs Kreuzfahrttourismus des Arbeitgeberverbands APEAM, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Entwicklung der Kreuzfahrtaktivitäten in Palma im letzten Quartal des Jahres "den gesamten Sektor positiv überrascht" habe. Die Reedereien würden somit zu einer touristischen Saisonentzerrung auf der Insel beitragen und Arbeitsplätze auch über die Wintermonate sichern.



"Das Interesse an Palma ist groß, daher die wachsende Nachfrage der internationalen Reedereien, die Anzahl der im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe zu erhöhen, was sich positiv auf die Wirtschaft der Stadt und der Insel auswirkt", so Orejudo. Diese Entwicklung führe ihrer Ansicht nach auch zu einer höheren Auslastung des Flughafens aufgrund der steigenden Zahl von in Palma an- und abreisenden Kreuzfahrtpassagieren.