Ein Kreuzfahrtschiff in einem Yachthafen, wie geht das denn? Die Rede ist von der "Emerald Azzura", die am Mittwoch, 8. November, erstmals Palma besucht hat, um an der Außenmole des Club de Mar anzulegen. Das 110 Meter lange Schiff sieht auf den ersten Blick wie eine Privatyacht in XL-Größe aus, tatsächlich kutschiert es ganzjährig 100 Passagiere über die Weltmeere. Wer will, kann auf der Luxus-Yacht auch eine Reise über den Atlantik buchen. Die Preise für eine Woche an Bord beginnen ab 3500 Euro.

Für so viel Geld bietet die Emerald Azzurra ihren Gästen vor allem ein „exklusiveres Ambiente" als auf konventionellen Massen-Kreuzfahrtschiffen, heißt es in der Schiffsbeschreibung der Schweizer Reederei Emerald Cruises. Zur Unterhaltung an Bord tragen auf den sechs Decks ein Kino, ein Spa mit Fitnesscenter, mehrere Außenpool sowie zwei Restaurants bei. Aufgrund ihrer relative überschaubaren Größe kann die Yacht auch kleinere Häfen anlaufen oder sogar in Buchten vor Anker gehen. Während des Badestopps stehen den Gästen zahlreiche Wasserspielzeuge wie Jetskis, Standup-Paddle-Boards oder motorisierte Schlauchboote für den Strandgang zur Verfügung. Mehr als 60 Crewmitglieder kümmern sich um das Wohl der Bordgäste. Das 2014 gegründete Emerald Cruises verfügt über eine Flotte von insgesamt 10 Kreuzfahrtyachten, die weltweit unterwegs sind, darunter auch auf größeren Flüssen und Strömen wie den über 4500 Kilometer langen Mekong in Südostasien.