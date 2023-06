Der erste Oceanliner der auch Mallorca anfahrenden Reederei Tui Cruises mit Gas-Antrieb steht vor der Fertigstellung. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, gehe man damit einen "wesentlichen Schritt" weiter hin zur Klimaneutralität. Der Neubau fährt mit Flüssiggas und kann auch mit emissionsarmem und klimafreundlichem Bio- und E-LNG betrieben werden.

Wie es weiter hieß, wird das Schiff mit verbesserten Katalysatoren sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Dieser sichert einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb während der Hafenliegezeit. Um eine noch effizientere Abfallverarbeitung zu erreichen, wird das Schiff mit einem innovativen System ausgestattet, welches organische Abfälle durch eine thermische Behandlung zerkleinern und für die weitere Nutzung an Land aufbereiten kann.

Bis 2030 will Tui Cruises nach weiteren eigenen Angaben erste klimaneutrale Kreuzfahrten anbieten. Der neue Oceanliner befindet sich noch in der italienischen Fincantieri-Werft in Monfalcone. Auch anderweitig wird der Zeitgeist bedient: Es wird auf dem Schiff neue und noch mehr Möglichkeiten bieten, sich zur Entspannung in sogenannte Wohlfühl-Oasen zurückzuziehen. Spa und Wellness sollen "neu definiert" werden. Der Oceanliner soll 2024 in Dienst gestellt werden.

Kreuzfahrten galten unter der abgewählten sozialistisch geführten Regionalregierung der Balearen wegen der Umweltverschmutzung als verpönt. Deswegen wurden Höchstgrenzen für solche Ozeanriesen im Hafen eingeführt. Die bei den Wahlen vom 28. Mai siegreiche konservative Volkspartei will dagegen auf diese Begrenzung wieder verzichten.