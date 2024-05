Insgesamt 46 Strände, Sporthäfen und Touristenboote auf den Balearen werden in diesem Sommer mit der "Blauen Flagge" ausgezeichnet. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor. Demnach gibt es mit dieser Anzahl vier Flaggen mehr für die Inselgruppe als in 2023 und sind Mallorca, Ibiza & Co. die Region mit den sechstmeisten Auszeichnungen in Spanien.

Das Gütezeichen würdigt ein gutes Niveau bei der Wasserqualität sowie Dienstleistungen rund um die Playas und Calas, wie die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Abfallrecycling, behindertengerechte Zugänge, Toiletten, gastronomische Angebote. Es wird vom Verband für Umwelt- und Verbraucherbildung (ADEAC) verliehen. In diesem Jahr hat der ADEAC außerdem die Gemeinde Alcúdia besonders für ihre Zugänglichkeit und ihre Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderungen erwähnt. Insgesamt hat Spanien 747 "Blaue Flaggen" erhalten - 638 Strände, 102 Jachthäfen und sieben Touristenboote -, die ab Juni wehen werden. Das sind 18 mehr als im Jahr 2023, wobei die Region Valencia bei der Anzahl der Strände mit einer "Blauen Flagge" führend ist.