Wer endlich das Cabrio-Dach seines Autos aufmachen und Ausblicke aufs Meer auf Mallorca genießen möchte, kann mehrere schöne Straßen benutzen. Besonders spektakulär sind zwei Abschnitte der Tramuntana-Transversale Ma-10, und zwar zwischen Port de Sóller und Valldemossa und zwischen Esporles und Estellencs.

Die Straße ist gut ausgebaut, aber sehr kurvig. Von mehreren Aussichtspunkten bieten sich grandiose Blicke, etwa bei Banyalbufar an der Kurve Sa Volta des General. Auf dem zweiten Abschnitt ist der Mirador Ses Barques bei Port de Sóller zu nennen, am Son-Marroig-Anwesen kann man den berühmten Lochfelsen Sa Foradada in Augenschein nehmen. Auch vom Ex-Kloster Miramar aus bieten sich faszinierende Blicke.

Im äußersten Norden der Insel lockt die Formentor-Straße die Cabrio-Fahrer in größerer Zahl an. Die schönste Aussicht hat man vom Mirador Son Colomer, wo die Steilküste senkrecht mehrere 100 Meter hoch ist. Auch vom Leuchtturm aus ist der Ausblick faszinierend. Aber Achtung: Ab dem 1. Juni ist es nicht mehr erlaubt, mit dem Privatfahrzeug diese Straße zu benutzen.

Wer auf zu viele Kurven verzichten möchte, nehme bitte im Süden die Straße Ma-6014 am berühmten Cap Blanc. An einigen Stellen ist es möglich, anzuhalten und die hier besonders hohe und beeindruckende Steilküste zu fixieren.

Eine weitere interessante Küstenstraße ist die im Inselnorden gelegene Ma-2220 zwischen Alcúdia und Port de Pollença. Hier bietet sich die Möglichkeit, auf die örtlich wenig erschlossene Halbinsel La Victoria zu gelangen, von wo aus die Blicke aufs Meer sehr beeindruckend sind.