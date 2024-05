Wie das spanische Unternnehmen RIU Hotels & Resorts mit Sitz an der Playa de Palma in Mallorca mitteilte, hat sich die Geschäftsführerin der Hotelkette, Carmen Riu, dazu entschlossen, noch vor dem Sommer dieses Jahres in den Ruhestand zu treten. Sie wird zu dem Zeitpunkt dann alle ihre Funktionen als CEO und institutionelle Vertreterin bei RIU Hotels & Resorts aufgeben. Derzeit teile sie sich diese verantwortungsvolle Aufgabe mit ihrem Bruder Luis Riu, der weiterhin die Position des Firmen-Chefs innehaben wird.

Andererseits hat Carmen Riu nun den Vorsitz des Verwaltungsrats der Gruppe inne, um die Corporate Governance zu stärken. Alle Mitglieder der vierten Generation der Familie Riu sind derzeit in diesem Gremium vertreten. Carmen Riu begann ihre berufliche Laufbahn bei RIU im Jahr 1977 als Managerin des Hotels Riu Bali in Playa de Palma. Zuvor hatte sie als Praktikantin im Familienunternehmen in verschiedenen Hotelabteilungen gearbeitet. Im Jahr 1978 übernahm sie die Leitung der Personalabteilung, eine Verantwortung, die sie 1981 um die Leitung der Verwaltung und der Finanzen erweiterte. Um diese neuen Aufgaben übernehmen zu können, absolvierte Carmen zusätzlich zu ihrem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Barcelona mehrere Aufbaustudiengänge in Personalmanagement und Familienunternehmen. Nach dem Tod ihres Vaters Luis Riu Bertrán wurde sie 1998 zusammen mit ihrem Bruder Luis Riu Güell zum CEO ernannt und bildete ein Management-Tandem, das in den vergangenen 25 Jahren für das Wachstum und die internationale Konsolidierung von RIU Hotels & Resorts verantwortlich war. Die Grande Dame der Hotellerie auf Mallorca war auch auf der Feier anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Mallorca Magazins im Oktober 2021 vor Ort. Carmen Riu nahm dabei unter anderem Diskussionsrunde mit fünf weiteren Teilnehmern teil, zu der der Immobilienunternehmer Lutz Minkner, Corinna Graf, Vorstandsvorsitzende des Yachthafens Puerto Portals, der Tennis-Direktor der Rafa Nadal Academy, Toni Nadal, der geschäftsführende Gesellschafter der Steuerkanzlei European Accounting, Willi Plattes sowie Daniel Wahl, Berater für Innovation und Nachhaltigkeit, gehörten.