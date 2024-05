Am Flughafen Frankfurt hat es am Montag einen Zwischenfall mit einem Mallorca-Flieger gegeben. Kurz vor dem Start der Condor-Maschine musste der Pilot eine Notbremsung auf dem Rollfeld hinlegen. Durch die abrupte Bremsung konnte der Kapitän vermeiden, dass der Flieger mit einem anderen Fahrzeug auf dem Rollfeld kollidierte. Bei dem Vorfall verlor ein Crewmitglied das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Flugbegleiter musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden.