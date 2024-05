Tausende von Menschen aus ganz Mallorca sind an diesem Samstagabend in Palma auf die Straße gegangen, um gegen die Überfüllung der Insel, die ausufernden Touristenströme und die Folgen des Tourismus zu protestieren. Unter dem Motto "Mallorca no es ven" ("Mallorca verkauft sich nicht") begann die Demonstration um 19 Uhr am Parc de ses Estacions (Bahnhof) und setzte sich entlang des Altstadtrings Avenidas fort.

Einwohner aus verschiedenen Teilen der Insel und Mitglieder verschiedenster Gruppen und politischen Parteien nehmen an dieser Veranstaltung teil, um ihre Besorgnis über die Situation, in der sich die Insel befindet, zum Ausdruck zu bringen. Unter anderem fordern sie, dass Mallorca zur "Stresszone" erklärt wird und dass das derzeitige Tourismusmodell beendet wird. Ähnliche Nachrichten Massifizierung auf Mallorca: Das sind die heißesten Brennpunkte In den vergangenen Wochen hatte es in ganz Spanien, vor allem aber auf den Balearen und den Kanarischen Inseln, immer wieder Demos gegen den Massentourismus gegeben. Viele Reiseziele im Land haben mit Ressourcenmangel und Überfüllung wegen den Folgen des Massentourismus zu kämpfen. Der Massentourismus wird unter anderem für Umweltzerstörung, Staus, Wohnungsnot, Überfüllung, Preisanstiege und Wassermangel sowie für die Überlastung des Gesundheitssektors und der Abfallentsorgung verantwortlich gemacht.