Palma, die glitzernde Hauptstadt Mallorcas, wird am 12. März 2024 angenehme Temperaturen erleben. Während die Mindesttemperatur auf 9,42°C fällt, steigt die Höchsttemperatur auf 14,9°C. Vor allem am Tag erreichen wir überraschende 14,64°C - perfekt für lange Spaziergänge durch die malerischen Straßen Palmas oder einen Besuch in einem der vielen idyllischen Parks der Stadt.

Benötigen Sie eine Jacke? Das sagt die gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur, auch Windchill-Faktor genannt, gibt uns Aufschluss darüber, wie die gemessene Lufttemperatur tatsächlich empfunden wird. Am Morgen erwarten uns 8.03°C, während wir am Tag eine gefühlte Temperatur von 13.8°C erfahren werden. Der Nachmittag verspricht 12.58°C und die Nacht mildert sich ab auf 9.34°C. Alles in allem sind dies äußerst erfreuliche Bedingungen für Mitte März.

Kein Frisur-Fiasko: Nur mäßiger Wind erwartet

Obwohl ein leichter Wind wehen wird mit einer Geschwindigkeit von 8.92 m/s und Windböen bis zu 12.03 m/s, ist die erwartete Windrichtung 304°, also aus Nordwesten. Kein Grund also, sich um die Frisur zu sorgen: Das milde Klima und der mäßige Wind sorgen für angenehme Bedingungen in Palma.

Sonnige Aussichten und niedrige Regenwahrscheinlichkeit

Die Aussichten für Sonnenanbeter sind ausgezeichnet: Die Bewölkung wird lediglich bei 7% liegen. Zudem steht die Chance, vom Regen erwischt zu werden, bei genau 0%. Bei einer atmosphärischen Drucklage von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% steht einem herrlichen Ausflug in Palma nichts mehr im Weg.