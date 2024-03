Urlauber aufgepasst! Wie in vergangenen Jahren auch wird das Wetter an Ostern auf Mallorca eher unbeständig. Ein heraufziehendes Sturmtief kündigt sich bereits seit diesem Mittwoch mit heftigen Windböen auf der gesamten Insel an. Zwar bleibt es in der Gesamtschau zumindest bis Samstag trocken, dann kann es aber regnerisch werden. Die einzelnen Ostertage im Überblick:

Gründonnerstag

Der Gründonnerstag kommt auf Mallorca heiter bis wolkig daher. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 18 Grad in Andratx, 19 Grad in Palma, 20 Grad in Manacor und 23 Grad in Sa Pobla und Pollença im Nordosten der Insel. Allerdings warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet mit Stufe Orange im Westen, Süden und Osten der Insel und Stufe Gelb im Norden bis mindestens 14 Uhr vor heftigen Sturmböen und hohem Wellengang. Nachts liegen die Werte bei milden 13 bis 15 Grad.

Karfreitag

Unverändertes Bild am Karfreitag. Bei viel Sonne und nur wenigen Wolken steigt das Quecksilber im Thermometer tagsüber auf bis zu 22 Grad in Palma, 23 Grad in Llucmajor und Manacor, 24 Grad im Inselosten und bis zu 27 Grad im Norden. Sämtliche Wetterwarnungen (Stand 27.3., 16 Uhr) sind bis dahin aufgehoben. Nachts bleibt es mild bei 11 bis 15 Grad.

Karsamstag

Der Samstag dürfte nach den derzeitigen Wettervorhersagen für Mallorca der unbeständigste Tag des der Osterzeit werden. Bei vielen Wolken und immer wieder vorüberziehenden Regenschauern sacken die Höchsttemperaturen auf nur noch 17 bis 20 Grad ab. Nachts können sie stellenweise in den einstelligen Bereich fallen.

Ostersonntag und Ostermontag

Auch am Ostersonntag kann es unbeständig bleiben. Während einige Orte der Insel vom Regen verschont bleiben, kann es anderswo aber vor allem am Nachmittag Schauer und Gewitter geben. Dazu ist der Himmel wolkenverhangen bei vorerst nicht mehr steigenden Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Auch am Ostermontag wird es nicht wärmer, dann allerdings soll wieder inselweit die Sonne scheinen und nur einige lockere Wolkenfelder vorüberziehen.