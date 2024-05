Anfang Mai klopft der Sommer auf Mallorca an die Türen. Es wird zwar langsam wärmer, aber dieser Tage schieben sich immer wieder ein paar Wolken ans Firmament und lassen zumindest die Strandbesucher kurz frösteln. Der Wetterdienst Aemet hat für das Wochenende und die Tage danach im Norden mollige Temperaturen bis zu 26 Grad vorausgesagt. Der Süden hinkt mit durchschnittlich 20 Grad ein bisschen hinterher.

Am Samstag, dem 4. Mai prognostiziert Aemet in Palma und Santanyí 22 Grad. In Alcúdia scheint die Sonne bei 24 Grad, in Sóller werden es immerhin 23 Grad. Leicht bewölkt ist es allerdings inselweit.

Am Sonntag kommen zwar weiterhin ein paar Quellwolken vorbei, das Quecksilber steigt aber weiterhin an. In Palma werden höchstens 25 Grad vorausgesagt und Alcúdia ist mit 26 Grad weiterhin Spitzenreiter. Santanyí bleibt bei 22 Grad noch etwas frischer.

Der Himmel soll in der kommenden Woche etwas mehr zuziehen, dafür pendeln sich die Temperaturen im 20-Grad-Bereich ein. Das Meer ist nach wie vor recht frisch und ein Sprung ins Wasser ist sicher nur etwas für Hartgesottene.