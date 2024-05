Die Mindesttemperatur in Santa Ponsa wird am 8. Mai 2024 13,57°C erreichen und die Höchsttemperatur wird bei 19,57°C liegen. In der Früh erwartet uns eine Temperatur von 13,57°C, die sich aber im Tagesverlauf auf bis zu 18,46°C erwärmt. Am Nachmittag fällt das Thermometer auf 19,48°C, und am Abend erreichen wir 16,52°C. Die gefühlte Temperatur unterscheidet sich allerdings leicht von den tatsächlichen Werten, wobei sie am Morgen bei 13,18°C, tagsüber bei 17,85°C, am Nachmittag bei 18,82°C und in der Nacht bei 15,95°C liegt.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Die atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei 57% liegen. Dies deutet auf einen recht stabilen Tag hin, mit guter Luftqualität, die ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Wind, Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,81 m/s in Richtung 316°, mit Windböen von bis zu 6,1 m/s. Die Bewölkungsrate beträgt lediglich 4%, das bedeutet viel freien Himmel und Sonnenlicht für uns alle. Trotz dessen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100%, also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm!