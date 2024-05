Als erfahrenes Wetterteam berichten wir Ihnen heute über die Wettervorhersage für Cala Millor am 16. Mai 2024. Es sieht aus, als ob wir einen ziemlich normalen Frühlingstag mit einigen etwas höheren Temperaturen erwarten können.

Morgentemperatur und Gefühl

Beginnen wir den Tag mit einer milden Temperatur von 15,48ºC und einer gefühlten Temperatur von 15,09ºC. Dies sorgt für einen angenehmen Start in den Tag.

Tagestemperaturen – Was den Nachmittag bringt?

Die Tagestemperaturen steigen beträchtlich weiter an. Erwarten Sie Werte um 20,98ºC am Mittag und etwa 20,65ºC am Nachmittag, mit gefühlten Temperaturen von 20,44ºC bzw. 19,97ºC. Ein schöner Tag, um draußen zu sein und das Wasser zu genießen!

Abendliche Kühle

Wenn die Sonne untergeht, sinken die Temperaturen auf etwa 16,24ºC, wobei die gefühlte Temperatur bei 15,64ºC liegt. Für alle Nachtschwärmer unter Ihnen, denken Sie daran, eine leichte Jacke mitzunehmen,

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Wir haben einen Luftdruck von 1008 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,07 m/s aus Richtung 218º und es können Böen von 8,05 m/s auftreten.

Niederschlag und Bewölkung

Und zuletzt, keine Sorge wegen Regens - die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Es wird eine geringe Bewölkung von 6% erwartet, so dass Sie den klaren Himmel und die Sonne in Cala Millor morgen genießen können!

Es steht eine herrliche Frühjahrszeit in Cala Millor bevor, machen Sie also das Beste aus dem schönen Wetter!