Nach dem teilweise durchwachsenen Wetter auf Mallorca in den vergangenen Tagen hat auf der Insel mittlerweile wieder ein stabiler Hochdruckeinfluss für einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix bei angenehm frühlingshaften Temperaturen gesorgt. Und: der meteorologische Sommer steht bereits vor der Tür. Das sind die Aussichten für die kommenden Tage:

Bleibt es am Donnerstag mit maximalen Temperaturen von 23 bis 24 Grad frühlingshaft, beginnen die Werte ab Freitag zu steigen. Dann werden in der Bucht von Palma bis zu 26 Grad und in der Gegend rund um Llucmajor bis zu 27 Grad erwartet. Dabei scheint die Sonne meist vom wolkenlosen Himmel. Wer an den Strand gehen will, findet beste Bedingungen vor, auch wenn das Wasser um Mallorca mit 20 Grad noch recht frisch ist.

Am Wochenende legt das Quecksilber im Thermometer nochmal eine Schippe drauf. Werden am Samstag Spitzenwerte zwischen 24 und 27 Grad erreicht, klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 28 Grad in Campos, Port de Sóller und Pollença. Dazu weht ein schwacher Wind bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix.

Rihtig warm wird es dann in der neuen Woche. Am Montag werden in Palma und Sóller 30 Grad, in Port de Pollença und Sa Pobla sogar 31 Grad gemessen. Mild bleibt es mit 26 bis 29 Grad im Südwesten der Insel sowie an der Ostküste. Schauer, Gewitter oder Wetterwarnungen sind vorerst nicht in Sicht.