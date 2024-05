Freuen Sie sich auf einen fantastischen Tag in Sóller. Mit Temperaturen, die bei angenehmen *16,57ºC* beginnen und auf bis zu *24,95ºC* steigen, bietet der 25. Mai 2024 ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

**Mehrere Temperaturabschnitte während des Tages**

Früh am Morgen können Sie mit milden *16,86ºC* rechnen. Bis zum Mittag steigt die Temperatur auf großartige *24,95ºC* an. Am Nachmittag bleibt es mit rund *22,21ºC* immer noch angenehm warm, bevor es in der Nacht auf *17,11ºC* abkühlt.

**Weitere Wetterdaten**

Die *gefühlten Temperaturen* orientieren sich eng an den tatsächlichen Temperaturen mit *16,85ºC* am Morgen, *24,81ºC* am Tag, *22,16ºC* am Nachmittag und *17,23ºC* in der Nacht. Das *Luftdruck-*Niveau liegt bei *1018 hPa* und die *Luftfeuchtigkeit*-quote beträgt *50%*. Der *Wind*, mit einer Geschwindigkeit von *2,8 m/s* und Böen bis zu *3,14 m/s*, kommt aus *267º* Richtung. Die Nubosität beträgt *56%* und die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bei *0%*.

**Ein herrlicher Tag wartet**

Die Wetterbedingungen am 25. Mai 2024 versprechen einen optimalen Tag für alle Arten von Freiluftaktivitäten in Sóller. Es sieht so aus, als ob wir einen strahlenden Tag voller Sonnenschein und mit milden Temperaturen genießen könnten. Also, machen Sie Ihre Pläne und genießen Sie den Tag im Freien!