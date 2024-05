Die Wetterstation in Santa Ponsa gibt eine detaillierte Wettervorhersage für den 28. Mai 2024 ab. Die optimale Bedingungen versprechen einen sonnigen Tag mit nur wenigen Wolken und keiner Wahrscheinlichkeit von Regen.

Detaillierte Temperaturdaten

Die erwartete Mindesttemperatur für den Tag beträgt 18,15°C, während die höchste erreichbare Temperatur 22,95°C sein wird. Die morgendlichen Temperaturen starten bei 18,16°C, steigen im Laufe des Tages auf 22,95°C an und fallen am Abend auf 22,39°C ab. Nachts sinkt die Temperatur leicht auf 19,75°C.

Wetterfühligkeit und atmosphärische Bedingungen

Die gefühlte Temperatur bleibt mit 18,07°C am Morgen, 22,82°C am Tag, 22,3°C am Nachmittag und 19,74°C in der Nacht angenehm warm. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% sind die atmosphärischen Bedingungen optimal für Outdoor-Aktivitäten.

Vorhersage für Wind und Niederschlag

Der Wind weht aus 56° Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5,69 m/s und Windböen von bis zu 6,61 m/s. Mit einer Bewölkung von nur 26% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt der Tag für Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten frei.

Ob Sie einen gemütlichen Strandtag in Santa Ponsa planen oder die wunderschöne Umgebung in der beeindruckenden Naturkulisse genießen möchten - der 28. Mai 2024 verspricht bestes Mallorca-Wetter. Genießen Sie Ihren Tag in vollen Zügen!