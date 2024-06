Am frühen Morgen in Cala Rajada erwartet man ein mildes Wetter mit Temperaturen um die 20.12°C. Die Temperatur steigt allmählich auf 24.11°C am Mittag. Der Nachmittag wird bei 23.39°C etwas abkühlen, aber die Nacht bleibt mit angenehmen 21.3°C weiterhin mild.

Die subjektive Temperatur oder Gefühltemperatur, die sowohl die Temperatur als auch die relative Feuchtigkeit berücksichtigt, wird ähnlich zur realen Temperatur sein. Morgens werden 20.22°C erwartet, tagsüber 24.04°C, am Nachmittag 23.4°C und in der Nacht 21.5°C.

Die Luftfeuchtigkeit wird bei angenehmen 56% liegen, während der atmosphärische Druck bei etwa 1019 hPa liegt - ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Ventilation und Bewölkung: Leichte Brise und minimale Regenwahrscheinlichkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.88 m/s aus einer Richtung von 140°. Windböen können auf bis zu 7.21 m/s aufkommen, was eine leichte Brise ist, die die sommerliche Hitze erträglich macht.

Die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt 0%, also kann man einen sonnigen Tag mit leichter Bewölkung von 49% erwarten. Perfekt für einen Strandtag oder einen Ausflug zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die Cala Rajada zu bieten hat.