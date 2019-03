Boeing stoppt Auslieferungen der 737 Max 8

"Cançons d'amor i d'enyorança - Lieder von Liebe und Sehnsucht" ist ein Konzert mit Kunstliedern der europäischen Romantik betitelt. Irina Cotseli und Aina Martínez (Sopran), Jaume Tomàs (Klavier) und Christian Hoel Skjønhaug (Kontrabass) tragen Werke von Schumann, Brahms, Grieg u.a. vor Die Fàbrica Ramis in Inca ist eine ehemalige Textilfabrik, erbaut in den 1920er Jahren. In den