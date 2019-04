Mallorca steht bis 1. Mai ganz im Zeichen der Nautik

Es ist wieder so weit. Ab Samstag, 27. April, steht die Balearen-Hauptstadt Palma und mit ihr die gesamte Insel im Zeichen der Nautik. Wenn sich die International Palma Boat Show zum 36. Mal dem Publikum präsentiert, werden 260 Aussteller zugegen und mehr als 600 Boote zu bewundern sein, darunter 100 Superyachten. Die alte Mole wird dann wieder zu einer riesigen Ausstellungsfläche, auf der sich Tag für Tag Tausende Besucher tummeln.

Die Boat Show boomt. Immer mehr Unternehmen wollen sich Jahr für Jahr auf der Messe präsentieren. Für diese Ausgabe musste erneut die Ausstellungsfläche umgestaltet werden, um alle Angebote unterzubringen. 2018 war die Fläche bereits um 15 Prozent auf 81.000 Quadratmeter erweitert worden, eine 72 Meter lange und fünf Meter breite Pontonbrücke war eigens errichtet worden. Viel mehr Raum ist nicht mehr vorhanden. In diesem Jahr wollen die Organisatoren den Platz deshalb effizienter nutzen.

Die Palma International Boat Show zählt zu den wichtigsten Nautikevents im Mittelmeerraum. Bis einschließlich Mittwoch, 1. Mai, ist deshalb in und um Palma mit Hochbetrieb zu rechnen, der auch Staus und lange Schlangen vor den Parkhäusern mit sich bringen dürfte, insbesondere natürlich beim Parc de la Mar an der Kathedrale, wo parallel der Gerstensaft-Event „Beer Palma” stattfinden wird.

Herzstück der Bootsmesse ist wieder die Superyacht-Show, die sich von der Stadt kommend auf der linken Seite des Geländes befindet. Der Fokus liegt auf Yachten über 24 Metern. 100 von 300 im Hafen liegenden Schiffen sind solche „Superyachten”, darunter auffällig viele Segelschiffe.

98 Prozent der Messe-Aussteller hatten bereits im vergangenen Jahr ihre Absicht bekundet, auch an der diesjährigen Ausgabe des Nautik-Events teilnehmen zu wollen und setzten dieses Vorhaben nun auch in die Tat um. Die Organisatoren bewerten die Daten sehr positiv. Gut angekommen sei bisher vor allem die Erweiterung der Fläche mit dem schwimmenden Steg, der die Fischermole mit dem Frachthafen verbindet, hieß es in einer Pressemitteilung.

Dominieren anderswo die Fachbesucher, so sind es auf Mallorca oft auch schaulustige Touristen, da sich viele den Eintrittspreis von sechs Euro leisten.

Die Boat Show hat vom 27. April bis 1. Mai jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet, zur Nacht des Meeres am 30. April haben Besucher bis 23 Uhr Zugang. Veranstaltungsort ist die Alte Mole in Palma. Der Eintritt kostet 6 Euro.