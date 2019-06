Mallorcas Flughafen wird massiv ausgebaut

270 Millionen Euro sollen bis 2021 in den Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca investiert werden. Zwar werden keine weiteren Bereiche privatisiert - der Staat hält weiterhin die Mehrheit der Anteile - dennoch denke man an einen massiven "Ausbau der Infrastruktur" nach. Das teilte der Präsident der Betreibergesellschaft Aena, Maurici Licena, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Palma mit.

Der Bau eines Hotels sei laut Angaben der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora "ausgeschlossen", weil man sich zunächst auf die Verbesserung der Flughafendienste konzentrieren wolle.

Mallorcas Flughafen Son Sant Joan ist nach Madrid und Barcelona der drittgrößte Flughafen des Landes. Das Flughafenmanagement wolle die "Schlüsselrolle" des derzeit rund 29 Millionen Passagiere jährlich befördernden Flughafens betonen, der zu einem internationalen Maßstab geworden sei.