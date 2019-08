Landesregierung kritisiert Mallorcas hohe Gesundheitsausgaben

Im Palau March in Palma, nahe der Kathedrale, findet im Sommer eine Reihe von kostenlosen Konzerten statt. Es treten renommierte Künstler auf, die auch am Internationalen Musikfestival von Deià teilnehmen. FR/21. Juni: Krzysztof Biernacki (Tenor), Josu Okiñena (Klavier), “La Cancion Hispana”: Gesänge von F.M.Álvarez, M. de Falla, M. Obradors, A.P. Soriano, C. Guastavino, A. Ginastera, C.L. Buchardo, E. Halffter, Carlos Gardel. FR/28.